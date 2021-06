Pas endavant perquè l’skate park previst al parc Jordi Vilamitjana (abans conegut com Mas Masó), a Can Gibert del Pla, sigui una realitat. És un dels elements previstos al Pla d’Educació i Convivència de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert, que es van preveure en el seu moment per la transformació d’aquest indret. Ara, l’Ajuntament de Girona ha tret a licitació les obres per la construcció de la primera fase de l’skatepark. Un equipament que tindrà una superfície de més de 1.300 metres quadrats. En aquesta primera fase, que compta amb un pressupost de 200.148,26 euros (sense IVA), l’skatepark ja quedarà totalment funcional per al seu ús. Les obres estan previstes perquè s’allarguin un total de quatre mesos.

Per dissenyar l’skatepark es va fer un treball coordinat entre diferents entitats, serveis, administracions, grups de joves practicants d’skate i assessorament tècnic, per realitzar un estudi previ de les principals característiques que ha d’incorporar la instal·lació.