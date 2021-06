El Consell d’Adolescents de Girona amb la coordinació de l’Ajuntament de Girona ha impulsat una campanya informativa per promoure la mobilitat sostenible a la ciutat. Un total de vuit centres escolars han elaborat diferent tipus de material explicant la normativa de la bicicleta i el patinet i lloant les virtuts d’utilitzar el transport públic o sostenible. L’objectiu d’aquesta proposta és fer partícips als i a les alumnes en temes importants de ciutat, com és la mobilitat, i animar-los a fer propostes d’accions per transformar el municipi exercint el seu dret a participar.

La campanya està formada per 2 cartells, 2 tríptics, 3 fulletons, 4 vídeos i 1 anunci col·locat a l’autobús de les línies L1 i L2. Han estat dissenyats pels alumnes de 1r i 2n d’ESO dels instituts Jaume Vicens Vives, Carles Rahola i Llorens, FEDAC-Sant Narcís, Maristes, Montilivi, Narcís Xifra i Masmitjà, Santiago Sobrequés i Vidal i Ermessenda de Girona.

Tot aquest material, emmarcat sota el lema 'El Consell d’Adolescents de Girona aposta per una mobilitat sostenible', es repartirà pels centres d’educació secundària de la ciutat, els centres cívics, les biblioteques, La Marfà, els espais joves i es penjarà a les cartelleres dels barris de la ciutat. Pel que fa als vídeos, aquests es difondran per les xarxes socials i les pantalles que hi ha a les zones d’espera del consistori.

El treball s’ha desenvolupat en el marc de les trobades del Consell d’Adolescents de Girona que es realitzen un cop al mes en format virtual fora d’horari escolar. Aquest curs l’òrgan ha estat format per 20 consellers i conselleres de 1r i 2n d’ESO dels vuit centres escolars esmentats. Aquests nois i noies representen els seus companys i companyes de l’institut i s’encarreguen de recollir les idees i aportar les propostes de la seva classe.

El regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, i la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, es van reunir amb els i les joves per animar-los a fer propostes d’accions per transformar la ciutat. Donant continuïtat al projecte que va engegar el Consell d’Adolescents el curs passat, en el qual ja treballaven la mobilitat, es va motivar als nois i noies a fer alguna acció de sensibilització en l’ús dels mitjans més sostenibles. Repte que van agafar i que ha culminat amb aquesta campanya informativa.