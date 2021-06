L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó l'acusat de fer llançaments contra la línia policial que protegia la subdelegació del govern espanyol la nit del 18 d'octubre del 2019, en el marc de les mobilitzacions contra la sentència de Tribunal Suprem que va condemnar els líders independentistes. La sentència considera provat que cap a les vuit del vespre, el processat formava part del grup de manifestants que van començar a apropar-se a la filera de tanques, empenyent-les, i posteriorment "van realitzar llançaments de diversos objectes, entre ells pedres, contra els agents dels Mossos d'Esquadra". La sentència recull que els agents que van declarar al judici el van poder "observar perfectament" i el van identificar sense dubtar.

La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Daniel Varona, emmarca l'actuació del processat en les protestes que hi va haver el 18 d'octubre del 2019 a la ciutat. "En aquest context, durant tota la tarda es van produir un seguit de manifestacions i mobilitzacions, algunes violentes, en diferents punts de Girona", recull el tribunal. La sala considera provat que l'encausat formava part del grup que cap a les vuit del vespre es va concentrar davant la subdelegació del govern espanyol. "S'hi trobava ubicada una dotació dels Mossos d'Esquadra protegint l'edifici, per la qual cosa havien col·locat una filera de tanques per impedir que els manifestants s'hi apropessin", diu la sentència que afegeix que, tot i això, alguns manifestants van començar a empènyer les tanques i a fer llançaments contra la línia policial: "Entre les persones que van fer els llançaments de pedres hi havia l'acusat". El van detenir ja de matinada, cap a l'una, en un altre focus d'incidents a la zona de la Devesa. El van arrestar mossos de paisà quan van veure que duia un passamuntanyes i un mall. En aquell moment, els antiavalots el van identificar com un dels manifestants que havia llançat pedres. La sentència exposa que els antidisturbis el van reconèixer "sense gènere de dubte" i van declarar al judici que el van poder veure "ajupint-se repetidament i recollint objectes de terra" hores abans davant la subdelegació. Al judici, el jove va admetre que va participar en les protestes però va negar haver efectuat cap llançament: "A la sala li resulta significatiu que no donés cap raó per portar el martell i el passamuntanyes, seria d'esperar que hagués explicat per què algú que pretén participar en una manifestació pacífica es proveeix d'un instrument contundent i hàbil per causar danys i d'una indumentària per eludir la seva identificació". L'Audiència li imposa 2 anys per un delicte de desordres públics agreujats.