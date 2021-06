Una seixantena de tastadors s’encarregaran de valorar els aproximadament 300 vins que s’han presentat a l’edició d’aquest any (la vint-i-sisena) del Concurs de Vins, Escumosos i Vermuts de Catalunya Girovi 2021, que se celebrarà aquest dissabte, 5 de juny, a les 6 de la tarda, a l’Hotel Carlemany de Girona. Com en anteriors edicions, els vins presentats procedeixen de la majoria de Denominacions d’Origen de Catalunya, amb una destacada presència de l’Empordà.

Per complir les restriccions derivades de la covid-19, hi haurà un màxim de 12 taules amb sis tastadors cadascuna, que hauran de portar mascareta mentre no tastin vins. A la sala només hi podran accedir els tastadors, els organitzadors i la premsa, i no hi haurà el sopar que era habitual en anteriors edicions.

Girovi va celebrar l’any passat els seus 25 anys d’existència amb una edició especial el dilluns 20 de juliol, també amb mesures de seguretat pel coronavirus. Inicialment estava programat (i ja estava tot a punt) per al 14 de març, el dia que es va decretar l’estat d’alarma a l’Estat espanyol per la pandèmia, i es va haver d’ajornar quatre mesos.