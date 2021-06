Aquest divendres, les escoles gironines han convocat set concentracions a diferents vies de la ciutat: Gran Via de Jaume I, carrer de Montfalgars, carrer de Taialà, Grup Girona per Girona, rambla de Ramon Berenguer I, carrer d’Isabel la Catòlica i carrer de la Riera de Mus.

L’objectiu és tallar el pas de vehicles a diferents hores de la tarda per seguir demanant reduir el soroll i els cotxes. I és que l’acte és l’últim d’aquest curs escolar que s’emmarca a la Revolta Escolar, una «festa» que s’ha repetit un divendres al mes per reclamar entorns segurs i verds per les escoles. L’escola Eiximenis s’hi suma divendres per primer cop i l’escola Àgora ha recollit el projecte -que va començar al març sent la primera de Girona- en un vídeo que va penjar dilluns al seu canal de YouTube.

A part d’aquests actes, s’han elaborat projectes en aquesta línia dins les aules. Amb tot, i potser impulsat per la sacsejada de la pandèmia, aquest curs ha estat especialment marcat per la consciència ambiental. D’una banda, s’han fet tres recursos educatius relacionats amb la mobilitat sostenible i segura: la creació del vídeo animat «Com ens desplacem a l’escola?», elaborat per l’escola Pla de Girona; la xerrada participativa «Caminem! Una manera de moure’t saludable, sostenible i segura», celebrada a les escoles Joan Bruguera, FEDAC-Sant Narcís, El Bosc de la Pabordia, CEE Font de l’Abella, i Migdia, i l’activitat «Joc de la Serp».

Aquest darrer recurs, que promou els desplaçaments de casa a l’escola a peu, en bicicleta o transport públic, ha comptat amb la participació de 986 infants al llarg del curs, de les escoles Joan Bruguera, FEDAC-Sant Narcís, El Bosc de la Pabordia, Migdia, Domeny, Dr. Masmitjà, i Pla de Girona. Fonts de l’Ajuntament asseguren que, acabada la campanya, s’ha percebut un lleuger augment dels desplaçaments sostenibles de les famílies, però que tenen present que no s’acaba i caldrà potenciar-ho amb noves accions.

«Aquest és un projecte que neix des de la base, perquè al govern tenim clar que si volem modificar i millorar els nostres hàbits en la mobilitat a la ciutat necessitem incidir en la gent més jove, els nens i nenes que van a les escoles i que poden fer de prescriptors a casa seva», va dir la regidora de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda.

A més, també s’ha tirat endavant el Pla Pilot «Comerç Amic» amb l’escola Dr. Masmitjà, una xarxa d’establiments de proximitat que ofereixen atenció als infants si ho necessiten i que compta amb 40 establiments adherits.

Finalment, la Xarxa de coordinadors de mobilitat escolar de la ciutat ha treballat en la projecció de camins segurs per arribar als centres educatius. De moment, s’han executat cinc camins segurs –els de les escoles Dr. Masmitjà, Pla de Girona, Joan Bruguera, Annexa Joan Puigbert i Migdia- i se n’estan preparant de nous.

Ahir es va fer l’acte de tancament d’aquest primer curs, que ha servit de prova pilot de la Xarxa de coordinadors/ores de mobilitat escolar per fomentar una mobilitat autònoma, segura, sostenible i saludable al voltant dels centres.