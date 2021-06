El PSC de Girona qualifica de «sorprenent» el fet que «el govern de Junts i ERC renunciï a aplicar les competències de la Llei 11/2020, quan l’alcaldessa va aprovar-la ara fa uns mesos al Parlament de Catalunya». El govern municipal va renunciar a exercir el control i sanció de la regulació de preus de lloguers que estableix la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes d’arrendament d’habitatge. Aquesta norma regula que les facultats d’inspecció i sanció sobre els preus de lloguer recauen sobre els ajuntaments, tot i que poden cedir les competències a l’Agència Catalana de Consum o bé a l’Agència Catalana de l’Habitatge, ambdós organismes de la Generalitat de Catalunya. El govern gironí ho va argumentar per falta de recursos i perquè prioritzaven les competències estrictament municipals.

Els partits que governen a Girona, Junts i ERC, «primer, aproven la Llei al Parlament i, després, hi renuncien a l’Ajuntament», critica el PSC en un comunicat. El grup socialista al Parlament de Catalunya va advertir que aquesta Llei podia tenir problemes seriosos de seguretat jurídica. «Les qüestions socials han de comptar amb totes les garanties. Si en cap matèria no és bo fer joc polític entre institucions, encara és menys adequat fer-ho en temes socials», han explicat els socialistes.

«La llei té com a finalitat contenir i moderar el preu del lloguer en determinades zones que, per les seves característiques, no garanteixen tenir habitatges de lloguer a un preu accessible, de manera que s’obstaculitza l’accés a tota la població. Això s’aplica als lloguers d’habitatges destinats a residència permanent i que es trobin situats en zones prèviament declarades com a àrees amb mercat d’habitatge tens», consideren des del partit.

La llei va entrar en vigor el passat 22 de setembre a 61 municipis catalans, entre els quals s’hi troba Girona. La norma especifica que aquestes poblacions, o una part, són zones d’àrea amb mercat d’habitatge tens, recorden els socialistes. Per tant, que estan en risc de no poder disposar d’habitatges de lloguer a un preu assequible a tota la població. «És a dir, la Generalitat estableix que Girona té un problema d’habitatge i Girona no assumeix la competència per donar solucions a aquest problema d’habitatge», critica el PSC.

Un problema «greu» a la ciutat

Els socialistes consideren que la situació de l’habitatge a la ciutat, i sobretot en alguns barris, és «greu». «Hi ha zones de la ciutat que estan patint un abandonament progressiu de veïns per culpa dels preus de lloguer i això empitjora també el dia a dia de la nostra ciutat o que els joves s’hi puguin quedar a viure. L’Ajuntament hi hauria de destinar tots els recursos disponibles, perquè els preus de lloguer no sobrepassin l’índex de referència de preus de lloguer», apunten, «un autèntic problema per a molta gent i que exigeix ser tractat de manera seriosa».