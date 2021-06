El periodista, catedràtic emèrit del Departament de Comunicació i síndic de greuges de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Maria Casasús, serà proclamat doctor honoris causa per la Universitat de Girona el 17 de juny en un acte a l’Aula Magna Modest Prats. Membre del Grup de Recerca Comunicació Social i Institucional de la UdG, Casasús serà reconegut per la seva «extensa trajectòria en els àmbits de la recerca, la docència i la cultura». L’acte serà presencial amb Lluís Costa, director científic del Campus de Comunicació de la UdG, de padrí. Amb una llarga trajectòria en el món del periodisme, tant en mitjans com en la docència, com a investigador Casasús ha publicat nombrosos llibres i articles, com ara Ideología y análisis de medios (1972), la primera obra publicada a Catalunya sobre anàlisi estructuralista de mitjans de comunicació, i Periodisme català que ha fet història, un text que ha esdevingut un referent en els estudis superiors sobre política analítica i comparada.

El 1997, el psicòleg Jerome S. Bruner va ser el primer doctor honoris causa de la Universitat de Girona i, abans de Casasús, els darrers nomenaments van ser els del químic teòric Evert Jan Baerends, l’ecòleg Sovan Lek i el flamant Premi Nacional de Cultura, el poeta i pintor Narcís Comadira.