La Guàrdia Civil ha detingut un pres fugit de la justícia i que després d'un permís no va tornar. Si no que va aprofitar-lo per traslladar-se a la localitat madrilenya de Móstoles on presumptament, va agredir sexualment la seva exparella.

El detingut és un veí de Salt, de 41 anys i nacionalitat marroquina. Els agents el van detenir després d'establir un dispositiu en un bar de la ciutat de Girona.

L'arrestat complia condemna al centre penitenciari de Girona i el diumenge el van detenir i ha tornat a ingressar-hi. Estava complint-hi condemna per un delicte de lesions.

Agents de la policia Judicial de la Guàrdia Civil de Girona van localitzar l'home sobre el qual pesaven diverses requisitòries judicials en vigor. I és que després d'un permís no havia tornat al Centre Penitenciari de Girona on es trobava reclòs i en canvi, es va traslladar a la localitat de Móstoles (Madrid), on, presumptament, va agredir sexualment la seva exparella, de manera que un jutjat d'aquesta població també va ordenar la seva recerca i detenció.

La Guàrdia Civil va tenir coneixement que el fugitiu podia haver-se traslladat a la província de Girona per la qual cosa es va establir un dispositiu per a la seva localització i detenció. El van arrestar diumenge a les tres de la tarda en un bar del carrer Güell de Girona.

Posteriorment, l'arrestat va ser posat a disposició judicial i se'n va decretar el seu reingrés a la presó de Girona el mateix dia dels fets.