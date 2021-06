Guanyem Girona, després de diverses passejades per Pla de Palau i Sant Pau amb veïnes i veïns, va notificar ahir al govern de la ciutat diverses problemàtiques. El regidor Xevi Montoya va dir que caldria presentar un pla per fomentar «la mobilitat sostenible, establint la pacificació de carrers, eixamplant voreres tot retirant aparcament per a cotxes per reduir els vehicles i eliminant barreres arquitectòniques». Per a Montoya, l’objectiu ha de ser «teixir un barri cohesionat i posat al dia per evitar que Pla de Palau-Sant Pau es converteixi en un barri dormitori dominat pels cotxes».

D’altra banda, Guanyem va dir que troba a faltar un «replantejament integral de la zona sud de la ciutat» i es va mostrar preocupat perquè grans projectes com la nova Clínica Girona, l’ampliació de l’Hipercor o el nou Institut Ermessenda siguin impulsats «sense haver-se definit prèviament l’afectació en la vida de les veïnes i veïns de Pla de Palau-Sant Pau».