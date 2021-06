CONCENTRACIÓ. L’Espai LGTBI de Girona va convocar ahir una concentració davant la seu de la Generalitat per demanar «la fi de l’impunitat de les agressions LGTBI-fòbiques», així com per demostrar que «els carrers també són nostres». El col·lectiu reclama «el desenvolupament del règim sancionador de la llei 11/2014».