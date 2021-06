Ahir va morir la política gironina Núria Arnay, als 72 anys. Arnay, advocada, havia estat regidora pel PSC a l’Ajuntament de Girona entre els anys 1983 i 1991, amb Joaquim Nadal com a alcalde. En el primer mandat, va ser responsable d’Ensenyament i Turisme (1983-1987) i després, en la segona etapa, va estar al capdavant de l’Àrea de Govern Local i Participació (1987-1991). Arnay també va ser directora dels Serveis Territorials de Treball i Indústria a Girona, entre els anys 2004 i 2006.

Joaquim Nadal, que va comptar amb Arnay en el seu equip de govern com a alcalde, en remarca una «trajectòria professional indiscutible». Nadal destaca que Arnay va ser una persona «compromesa i de fermes conviccions», les quals «li venien de família». En aquest sentit, recorda que el pare de l’exregidora tenia uns «principis republicans molt sòlids» i estava molt involucrat a la societat gironina en entitats com el Grup Excursionista i Esportista Gironí. Una figura per qui Arnay tenia una «predilecció especial», afirma Nadal.

L’exalcalde també remarca que Arnay ha «demostrat molta enteresa personal» en una vida «molt dura», i, malgrat això, Arnay ha demostrat «les seves ganes de viure», amb «constància i una voluntat de ferro». Nadal en subratlla «una sensibilitat especial i un do per estimar la seva família i persones més properes», els quals, apunta l’exalcalde, «ara tenen la fortalesa que han vist en la Núria» per afrontar aquest moment en el qual cal «acompanyar-los».

Pia Bosch, que era la delegada territorial del govern a Girona entre 2004 i 2006, subratlla que Arnay se centrava a fer una feina «excel·lent» «sense buscar el reconeixement», treballant amb «discreció» i una «gran eficàcia». Bosch també recorda que era «una gran mediadora en la negociació col·lectiva: tenia molt bona relació amb els agents socials, tant sindicats com representació empresarial», i la seva tasca en temes d’igualtat al món laboral.

Qui també hi va coincidir a la seu de la Generalitat va ser Glòria Plana Yanes, actual regidora de Promoció Econòmica, i aleshores Directora territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya. Plana qualifica a Arnay de «lluitadora, valenta, treballadora incansable, intel·ligent, enamorada de la seva família i els seus amics». També recorda d’Arnay que era algú «molt alegre i riallera».

Sílvia Paneque, portaveu socialista a l’Ajuntament de Girona i diputada al Parlament, expressa que «el traspàs prematur de Núria Arnay ha estat una notícia tristíssima tant pel PSC, on tenia amigues i amics, com personalment perquè he tingut la sort de conèixer-la». Paneque lamenta que «Girona perd una dona amb talent i caràcter», de qui subratlla «un treball important» tant «en els diferents governs socialistes de l’alcalde Nadal», com més tard, al seu pas per la seu del govern. «Els socialistes sentim que ha traspassat una persona d’un gran valor també per a Girona i volem traslladar el nostre condol a la família i amistats», afirma.

Altres polítics com Teresa Jordà, Carles Puigdemont, i els regidors Lluc Salellas i Pere Albertí, entre d’altres, també van lamentar la mort d’Arnay a les xarxes socials.