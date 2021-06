L’Ajuntament de Girona i les sindicals de treballadors es van posar ahir d’acord durant la Mesa de Negociació sobre la modificació de tres dels articles 11, 12 i 16, que regulen la seva activitat laboral. Això va passar després que dijous els sindicats denunciessin que la modificació conjunta incloïa temes no pactats i que els retallaven permisos. De fet, el problema de la modificació de l’article 16; la que proposava l’Ajuntament retallava el permís actual dels treballadors per matrimoni d’un familiar. Després de la reunió, de moment només es portarà al Ple de juny el número 11, que incorpora el permís de flexibilització horària per la menstruació. El 12, tot i que té acord, també quedarà pendent. Aquest fa referència al control de presència i permetrà compensar hores de més amb hores lliure.