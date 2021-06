Les zones de contenidors del carrer de Santa Eugènia de Girona, prop del centre cívic de Can Ninetes, ja sumen tres nits amb incidents per la crema de contenidors en els darrers quinze dies. La matinada de dijous a divendres va tenir lloc l’últim episodi. Segons informen els Bombers de la Generalitat, el cos va rebre l’avís del foc a les 3.41 h de la nit. Van incendiar-se un total de tres contenidors: un d’ells, quedant completament calcinat, i els altres dos afectats de forma parcial. Hi va treballar una dotació de bombers durant una hora.

En el període d’un mes, aproximadament, ja són quatre les nits en què s’han produït cremes de contenidors en aquest punt del barri de Santa Eugènia, que shan anat a més els últims dies. És per això que els veïns estan preocupats. Reclamen un «compromís ferm» de l’Ajuntament perquè posi remei a aquests incidents al llarg de la propera setmana. Des de l’Associació de Veïns donen suport als residents de la zona, i apunten que el barri pateix «incivisme i falta de seguretat», entre altres problemes. Expliquen que pròximament es preveu una reunió entre els veïns de la zona afectada, el regidor de Barri i el de Seguretat, per tractar el tema.

Des de l’Ajuntament de Girona admeten que «últimament s’està donant una assiduïtat fora del normal al barri de Santa Eugènia» amb aquests incidents, explica el regidor de Seguretat, Eduard Berloso. En els quatre episodis, el consistori ha comptabilitzat 21 contenidors cremats, els quals valoren en uns 15.662 euros. Berloso explica que des de la Policia Municipal «fem tot el que podem», i que ajudaran «en tot allò que puguem» al cos dels Mossos d’Esquadra, que «són els que tenen la responsabilitat de la seguretat ciutadana». En aquest sentit, des de l’Ajuntament han demanat de reunir-se amb el nou conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, per tractar el tema de la seguretat de Girona, i traslladar-li problemàtiques que afecten barris concrets, com el de Santa Eugènia.