La històrica farmàcia Plana, que es trobava al cor del Barri Vell des del 1927 (aleshores portava el nom de Farmàcia Ribas), s’ha traslladat a l’Eixample. El motiu que ha portat el negoci a deixar el seu emblemàtic establiment a la plaça de les Castanyes és el fet que, al Barri Vell, «cada cop hi viuen menys veïns», explica la segona generació familiar, Marta Vaello. Al març, van abaixar la persiana d’aquest local noucentista, que és part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, per obrir-lo al número 122 del carrer Migdia.

Li va saber greu per la «gent de tota la vida», però Vaello afirma que va prendre la decisió «abans del confinament» perquè ja feia temps que detectava com baixava el nombre de veïns a qui atenien, i això repercutia a la facturació. «Abans, a aquesta plaça hi havia un ‘colmado’, pesca salada, hi havia vida de barri», afirma Vaello. Una vida de barri que «s’ha anat perdent». Sí que pujava el nombre de turistes que hi circulaven, però «compren antimosquits, cremes solars, antihistamínics... D’això tampoc en podia viure». I, per un altre costat, el turisme trobava altres farmàcies en punts més concorreguts.

S’hi suma el fet que, al barri, «érem moltes farmàcies que hi ha per la poca gent que hi viu», diu Vaello. Això és perquè els negocis ja es trobaven al barri quan, l’any 1992, la Generalitat va ordenar la distància mínima que ha d’existir entre farmàcies. Vaello comenta que potser, amb la seva marxa, ha contribuït a «descongestionar» una mica la zona en aquest sentit.

Des de març es troba al carrer del Migdia: «Tenia ganes de tenir gent del barri, de conèixer la gent que hi viu», afirma. Vaello ha vist com «el centre de la ciutat i la població s’ha anat desplaçant cap a altres zones». La farmacèutica també té en compte que, en aquest nou lloc, té possibilitat de créixer, i és de més fàcil accés per aquells que s’hi hagin de desplaçar en cotxe.

L’antiga farmàcia Ribas

Ara, els baixos noucentistes de la plaça de les Castanyes porten tres mesos buits, disponibles per llogar després de gairebé cent anys acollint negocis farmacèutics. Va ser l’any 1927 quan Lluís Ribas i Crehuet va obrir-hi la farmàcia, després d’ordenar la construcció de l’edifici en un terreny de la seva mare. El local va ser obra de l’arquitecte Joan Vives, segons indica el registre de la Generalitat, un deixeble de Rafael Masó. Aleshores, entre els anys 20 i 30, Girona era una ciutat petita, i la vida se centrava principalment en el que ara és el Barri Vell. Segons apunta Josep Maria Bartomeu en un article a Diari de Girona del 2010, a la zona llavors hi havia cinc farmàcies, sis fleques, set o vuit carnisseries i tot tipus de comerços.

Amb la Guerra Civil, Ribas, que era militant d’ERC, es va haver d’exiliar, i el govern franquista li va comissar la farmàcia l’any 1939. La seva dona, Margarita Colomer i Padrosa, va viatjar fins a Madrid i va aconseguir que li retornessin l’establiment i mentrestant el va mantenir en actiu. Ribas va retornar el 1942 i va estar al capdavant de la farmàcia. Com que el local gironí no va trobar continuïtat en els descendents del matrimoni a la ciutat, van posar a lloguer el negoci. Finalment, als anys vuitanta, l’establiment va ser comprat per Maria Josep Plana i Roger, qui va modernitzar la botiga i informatitzar les vendes, com recorda Bartomeu al seu article.

Empremta noucentista

El local de la plaça de les Castanyes és el viu reflex de l’empremta noucentista que va reflectir-se en aquella època al centre de Girona, en aquest i altres establiments comercials i gremials. En aquest local, destaquen els vitralls de les portes i finestres, la fusteria original, el mobiliari i les rajoles pintades. A l’exterior de l’antiga farmàcia s’hi poden veure uns mosaics amb àngels pintats, a la part superior de la porta d’entrada principal. Els angelets porten estris professionals, com morters per fabricar medicaments, o pots de ceràmica on es desaven els ingredients. El fris és de ceràmica de color i envolta la farmàcia. Tot plegat manté l’atmosfera de l’antic nucli comercial de la ciutat. Un atractiu que ha convertit la cantonada en escenari del rodatge de pel·lícules.