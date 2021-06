Els Bombers i la Policia Local de Llagostera han intervingut aquesta tarda en les tasques d'extinció d'un incendi a Can Nadal de Llagostera. Segons han informat els agents que han intervingut, l’incendi s’hauria iniciat a la porta de l’ermita, i s’ha propagat per l’era cremant uns 500 metres quadrats de matolls. La ràpida actuació dels bombers ha impedit que les flames es propaguessin pel bosc. El foc s’ha iniciat pels volts de dos quarts de set la tarda.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat un total de sis dotacions dels Bombers i una patrulla de la Policia Local, així com diversos membres de l’ADF per sufocar les flames de l'incendi. No és la primera vegada que entren i malmeten l’ermita de Can Nadal.