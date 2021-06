Els vianants, les bicicletes i la música van ser els protagonistes ahir a la tarda a la plaça Marquès de Camps de Girona, la «zona més contaminada» de la ciutat. El col·lectiu Rebel·lió o Extinció va tallar els quatre accessos a aquest espai per conscienciar els veïns de «la importància de reduir el nombre de cotxes a Girona». Durant set hores, les desenes de veïns que s’acostaven a aquesta plaça podien gaudir de música, tallers o xerrades relacionades amb el medi ambient. Tot plegat, en el Dia Mundial del Clima que se celebra arreu i que va voler s er una continuació de la «revolta escolar» que es va fer aquest divendres a set centres públics de Girona per demanar que es redueixi el trànsit als voltants de les escoles.

El membre de Rebel·lió o Extinció, Jordi Mateu, lamenta que l’actitud del consistori gironí sigui «contrària» a la de la ciutadania, que «reclama pacificar» la ciutat i «guanyar espai als cotxes». «Tot i que la societat està compromesa amb el medi ambient, la seguretat i la salut pública, encara veiem entristits com l’Ajuntament mira més pels interessos econòmics», lamenta.

Mateu, però, deixa clar que malgrat que el consistori «no fa cas» a les reivindicacions no deixaran de fer accions «fins que se n’adonin que la gran majoria de gent vol un canvi». «Aquí cada dia hi ha fum, ferralla, cotxes i soroll i hem fet evident que amb una mica de voluntat pot ser molt diferent», assenyala.

Suport de Revolta Escolar

A l’acció d’aquest dissabte s’hi va sumar el col·lectiu Revolta Escolar, que agrupa diversos centres educatius de la ciutat que reclamen a l’Ajuntament que redueixi el trànsit de vehicles al voltant de les escoles. Una de les que hi va assistir és la Susanna Turón que assenyalava que zones com la carretera de Barcelona o l’avinguda Jaume I és molt necessari que es redueixi el nombre de vehicles. La Susanna és membre de la comunitat educativa de l’escola Àgora del barri de Sant Narcís i assegura que porten des de principi de curs reclamant un pas de vianants davant d’un dels accessos del centre que es van habilitar arran del covid. «Deu costar molt de pintar, perquè estem acabant el curs i encara no el tenim», denuncia. Aquest divendres hi va haver una nova protesta de set escoles de Girona per tal que l’Ajuntament rebaixi el nombre de vehicles a la ciutat.