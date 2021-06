L'Ajuntament de Girona ha obert el servei DinamiCAT, que ofereix cursos per millorar l'expressió i la comprensió oral del català per a persones que busquen feina. L'objectiu és dotar a la gent de més competències d'accés al mercat laboral. El projecte s'estructura en vuit sessions en què els alumnes hauran de posar en pràctica el català mentre descobreixen les seves competències personals i s'entrenen per a les dinàmiques de grup, que cada vegada estan més presents en els processos de selecció. El projecte forma part del Servei Municipal d'Ocupació (SMO) i ofereix dotze places per cada curs. Al llarg del 2021 es preveu organitzar sis edicions d'aquest projecte.

Per determinar el contingut que es tractarà en cada sessió, l'SMO ha tingut en compte les competències més valorades i demanades per part de les empreses. Per fer-ho, els tècnics del servei municipal han analitzat les ofertes que es gestionen des d'aquest equipament. Al llarg de les vuit sessions del DinamiCAT, els participants tractaran l'autoconeixement, el treball en equip, l'organització i la planificació, la gestió de les emocions, la creativitat, l'adaptabilitat i la comunicació.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social.