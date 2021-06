Una vintena de bicicletes es movien ahir, des de les deu del matí i fins a les vuit del vespre, amunt i avall dins del Pump Track de Salt, el més gran de Catalunya. Té dos-cents vint-i-set metres de longitud i es va inaugurar aquest cap de setmana.

Els nens i nenes del municipi agafaven velocitat sense pedalar. Només amb la inèrcia del relleu del circuit, es mantenien en marxa i fent voltes sobre l’asfalt. Alguns, fins i tot, s’atrevien a saltar. Una imatge que descriu perfectament el funcionament d’aquests espais.

A part de poder-hi circular i en paral·lel, es van fer una sèrie d’actes relacionats amb el món del ciclisme. Com, per exemple, tallers gratuïts per aprendre a tenir cura de les bicicletes o per aprendre a circular amb elles per la ciutat, a més de passejos en e-bike. Durant la jornada, també s’oferia servei mecànic.

A l’acte hi van assistir professionals d’aquest esport. Per això, de tant en tant, l’organització demanava als nens i nenes que abandonessin la pista perquè els ciclistes poguessin fer-hi exhibicions amb seguretat davant del públic assistent.

Un projecte social

«És una manera divertida de gaudir de la bicicleta», va dir el triatleta professional i impulsor del projecte Jan Frodeno, durant la presentació del circuit.

I no només això. El circuit és, de fet, un projecte social que ha estat possible gràcies al conveni entre l’associació Frodeno Fun(d) i l’Ajuntament de Salt.

Es vol «vincular l’esport amb l’educació i fomentar hàbits saludables», va dir l’alcalde de Salt, Jordi Viñas.

De moment, l’Ajuntament ha cedit el terreny -ubicat al número 2 del carrer Miquel Martí i Pol- per un període de deu anys a l’associació de Frodeno que té el suport de la Fundació Laureus Sport for Good.

El circuit estarà obert a tothom i serà gratuït. Només es tancarà ocasionalment per fer-hi competicions o exhibicions.

La idea d’aquesta instal·lació, va explicar l’alcalde, va sorgir després que l’estiu passat, Frodeno fes una donació d’aliments a famílies saltenques que ho estaven passant malament per la covid. A través de l’empresa Local Market, l’esportista va ajudar amb menús saludables a dues-centes famílies sense recursos.

Ara, ha tornat a allargar la mà al municipi a través del ciclisme. Pel triatleta, «l’esport és una molt bona manera d’ajudar la gent».

Per què a Salt?

«Salt em sembla el municipi a prop de Girona que més necessita un projecte social; hi conviuen moltes cultures diferents i gent que, com jo, venen d’altres llocs del món, però viuen realitats més difícils», va dir Frodeno.

Des dels instituts, escoles i casals d’estiu es volen programar activitats al Pump Truck. En aquesta línia, divendres els nens i nenes d’ESO dels centres escolars del municipi van poder provar el circuit i fer-hi els primers salts. A més, s’ha comprat material de protecció i bicicletes perquè els nens puguin practicar.

A banda, tothom que vulgui pot accedir a les instal·lacions amb els seus vehicles privats; tant si són bicicletes, com patinets o monopatins. L’única condició és que no tinguin motor i que dins del circuit s’utilitzin sistemes de protecció.

En total s’hi han invertit 233.000 d’euros, 148.000 dels quals s’han destinat a la construcció. Les obres van començar a finals de març. Es preveia que el parc estigués llest en uns disset dies, però finalment s’ha completat una mica més tard.

Els fons han sortit del ‘Triathome’ que va realitzar el triatleta Jan Frodeno durant el confinament més dur; una sèrie publicada a la xarxa en què l’esportista s’entrenava a casa i ho penjava perquè altres atletes ho poguessin seguir.