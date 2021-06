La Plataforma Feminista Gironina s'ha tornat a manifestar a les set de la tarda d'aquest vespre a la Plaça del Vi de Girona, contra els darrers feminicidis que han tingut lloc al país. Sota el lema "Ens volem lliures i vives" i "Emergència feminista", ha condemnat l'assassinat que va tenir lloc la setmana passada al municipi de Porqueres.

A més, els participants també han demanat al govern espanyol que concedeixi l'indult a Juana Rivas en el consell de ministres d'aquesta setmana, l'últim abans que aquesta ingressi a presó.

Les manifestants han enganxat cartells a la façana de l'Ajuntament de Girona, amb missatges com "Que la violència no sigui una herència", "El silenci ens fa còmplices", "Ni una menys" o "Et cansa sentir-ho, nosaltres ho estem de viure-ho".