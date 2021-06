El Tocs de Vi de l'Empordà a Girona torna aquest mes de juny amb una edició adaptada a la covid-19. Ho farà després d'haver ajornat la fira de l'any passat i amb activitats amb aforament limitat i a l'aire lliure. L'esdeveniment, que es farà del 15 al 19 de juny, oferirà tastos de vins de la DO Empordà en espais emblemàtics de Girona i un màping interactiu que permetrà viatjar virtualment a les vinyes de la denominació d'origen empordanesa. Una vintena de cellers participen en la iniciativa.

Entre els espais escollits, tornaran a acollir-ne els Jardins dels Alemanys o la terrassa del Museu d'Història i s'hi incorporen noves localitzacions com la Torre Gironella, el jardí de l’Àngel, el pati del Museu d’Art de Girona o el passeig Arqueològic. Una altra de les novetats d’aquest any és que els tastos oferiran els vins de dos cellers de la DO Empordà.

La programació de tastos en espais singulars de la ciutat també inclou un tast itinerant pel Barri Vell, amb sortida a la Caserna dels Alemanys i arribada a la plaça de Sant Pere. La proposta, a càrrec de Glops d'Història, ofereix descobrir la Girona "amagada" a través de la DO Empordà amb una arqueòloga amant del vi. L'aforament dels tastos està limitat a 25 persones i té un preu de 10 euros.

Tocs de Vi també programarà el Vívid Insòlit, el 'mapping' interactiu sobre la Ruta del Vi DO Empordà. Una experiència sensorial que tindrà lloc en un espai format per quatre grans projectors en forma de cub que transportarà virtualment el visitant a descobrir el món del vi i l’enoturisme a l’Empordà. El fil conductor d'aquest mapping, de 25 minuts de durada, són les històries i anècdotes dels personatges de l’Empordà que estan amagats darrere les ampolles de vi. Un retrat intimista que inclou el tast de dos vins de l’Empordà.

El mapping s'instal·larà del 15 al 18 de juny al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona, en horari de tarda, des de les 16.15 h a les 20.45 h. Les sessions seran d'un màxim de quatre persones de la mateixa bombolla i tindran un preu de 4 euros.

Tocs de Vi està organitzat per la DO Empordà en col·laboració amb l'Ajuntament de Girona, el Fons Europeu de Desenvolupament Rural i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. Els organitzadors esperen poder recuperar aviat la celebració de la fira a la plaça de la Independència, que marida els vins de l’Empordà i les tapes dels restaurants d'aquest espai.