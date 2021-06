Els Bombers de la Generalitat i la Policia Local de Llagostera van haver de córrer ahir a la tarda per sufocar les flames d’un incendi a l’ermita de Can Nadal, a Llagostera. Pels primers indicis observats, l’incendi s’hauria iniciat a la porta de l’ermita, i es va propagar per l’era cremant uns 500 metres quadrats de marges i matolls del voltant. La ràpida actuació dels Bombers va impedir que les flames es propaguessin pel bosc.

En concret, l’avís del foc es va rebre a les 18.31 hores perquè es va albirar una columna de fum al paratge de Solius, que en aquells moments ja cremava 200 metres quadrats i els Bombers van activar fins a vuit dotacions. Fins al lloc dels fets, però, va caldre el desplaçament de sis dotacions dels Bombers, a més d’una patrulla de la Policia Local i diversos membres de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

No es tracta de la primera vegada que entren a l’ermita de Can Nadal, que forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, i la malmeten.