Unes cent cinquanta persones van assistir ahir a la preestrena de la websèrie Moodles i Noodles. Aquest és un projecte audiovisual educatiu de l’Escola ERAM i de la Universitat de Girona (UdG), creat gràcies al treball en equip de professionals i estudiants. L’acte es va fer a les sis de la tarda a l’Aula Magna Modest Prats de la UdG.

El col·laborador de Diari de Girona i periodista especialitzat en cinema i sèries de televisió, Pep Prieto, va donar la benvinguda al públic, composat per l’equip tècnic i artístic de la websèrie i públic escollit per concurs. Prieto va prosseguir amb el posterior tret de sortida a la projecció dels cinc capítols curts de què compta la temporada.

En total, es van emetre uns quaranta minuts de sèrie, que no es posarien a disposició de tothom fins a les nou del vespre. L’hora en què es va estrenar oficialment la sèrie a través de la plataforma YouTube i del web www.moodlesinoodles.com.

L’argument

La sèrie és una idea original d’Eva Pauné i Mirjam Ziegler en què cinc joves conviuen en un pis d’estudiants al Barri Vell de Girona. La Carla és de les illes i estudia segon de Medicina a la UdG, aspira a ser forense. En Xevi, és gironí i estudiant de filosofia. L’Alisha fa dret i en Diego acaba de començar magisteri. Del cinquè ocupant del pis se’n coneix poc perquè no apareix en pantalla. Es passa quasi tota la sèrie darrere la càmera, gravant-ho tot. Fins al final.

Sorpresa en directe

De fet, ahir es va descobrir qui era aquest jove misteriós que conviu amb els protagonistes i que ho grava tot.

El personatge és un youtuber i humorista gironí, també jove, i que és molt popular entre els adolescents per la seva participació al programa radiofònic Adolescents ICat. El seu nom és Long Li Xue. L’acte va acabar amb una conversa entre el director de la websèrie, Marc Plana, i dos dels actors protagonistes, Pol Riera i Ton Vieira. Les actrius no hi van poder assistir.