Guanyem Girona portarà al proper ple de dilluns una moció perquè Girona es converteixi en l’escenari d’un dels primers plans pilot per introduir la Renda Bàsica Universal (RBU) a Catalunya. El text que presentarà reclama que l’Ajuntament de Girona es situï com a candidata per tal que la Generalitat esculli la ciutat a l’hora d’implementar la prova pilot per la RBU pactada per ERC i CUP en el marc de la negociació de la investidura per a la presidència de la Generalitat. Cristina Andreu, regidora de la formació municipalista, ho veu com una “oportunitat” per desenvolupar “polítiques progressistes i innovadores” a la ciutat.

La RBU, és un ingrés estatal que rep tot ciutadà de ple dret i que no està condicionat per cap tipus de requeriment previ. L’objectiu és que tothom tingui assegurades les necessitats bàsiques. Guanyem assegura que "la prova pilot desenvolupada en una zona de Barcelona entre 2017 i 2019 va reduir la inseguretat alimentària, les probabilitats de no poder pagar l’habitatge i va empoderar dones que per primera vegada van rebre un ingrés regular".

La proposta d’acord que portarà Guanyem al plenari municipal, contempla la posada en marxa d’una nova modalitat d’ajut municipal per fer front a l’emergència social. Preveu que se seleccionin unes quaranta famílies de la ciutat, que no disposin de cap ingrés, i se les ajudi durant un període de dotze mesos. Els membres d’aquestes famílies rebrien una renda d’entre 200 i 800 € mensuals.

Des de Guanyem consideren que la introducció d’una RBU ha d’anar acompanyada de polítiques en habitatge. Així, expliquen que el text que es portarà a ple demana també que el consistori gironí engegui un programa de mediació i gestió de conflictes i de prospecció d’habitatges, liderat per una persona als barris on s’implementi la mesura per evitar que el preu de l’habitatge “xucli tota la renda”. En aquest sentit, Andreu diu que els quatre milions d’inversió en compra d’habitatge introduïts al març són una primera passa “per revertir anys d’abandonament de la política habitacional a la ciutat”.