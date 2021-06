Quaranta-nou artistes de quinze països diferents participaran, del 24 al 28 de juny, a la desena edició del Festival Internacional de Circ Elefant d’Or, que torna a Girona per quarta vegada.

De moment, de les mil butaques per espectacle que s’han posat a la venda, ja se n’han venut el 55% amb preus que es mouen dels onze als noranta-cinc euros. Molts dels assistents que ja tenen entrada, va dir ahir l’organització durant l’acte de presentació, vindran de França.

La xifra d’entrades disponibles s’acoblava a la normativa vigent fins ahir. Ara, amb l’ampliació del Procicat al 70% d’aforament -sense topall màxim de persones dins d’un mateix espai-, l’organització es planteja obrir alguna localitat més de les 2.400 de què disposa el pavelló de Fontajau, on es farà la funció.

Artistes de prestigi

Al festival hi participaran artistes seleccionats entre els guanyadors d’altres festivals de renom. A Girona, competiran en divuit atraccions davant d’un jurat internacional compost per cinc directors de circ i music-hall internacionals.

El 85% d’aquests participants és el primer cop que actuen a Girona, però n’hi ha que repeteixen. Un d’aquests és el Duo Vitalys, que va completar el rècord Guinness el 2016 pujant les escales de la Catedral de Girona l’un amb el cap sobre de l’altre. A les actuacions, el públic podrà veure diferents modalitats com contorsionistes, equilibristes, pallassos o funambulistes.

«Un dels grans reptes ha estat aconseguir que els artistes puguin venir d’arreu del món», va dir Matabosch. Justament, divendres passat el consolat espanyol a Moscou va admetre el visat dels artistes russos i ucraïnesos. Així, es va confirmar la participació de tots els participants convidats.

Primer festival d’estiu

A més, la cita que normalment té lloc al febrer s’ha ajornat uns mesos, a causa de la normativa d’actes culturals per la covid. «Era impossible fer-ho a l’hivern per les restriccions que hi havia», va explicar ahir Genís Matabosch, director del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or.

Amb tot, l’organització va dir que està satisfeta de poder-lo mantenir. «El podem fer després que s’hagin hagut de cancel·lar molts actes aquests darrers quinze mesos», va dir ahir el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer. «De mica en mica recuperem la normalitat», va afegir l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Durant el cap de setmana del 17 i 18 de juny, nou empreses treballaran conjuntament per transformar el pavelló de Fontajau en un espai adaptat a les necessitats del circ.