L'Ajuntament de Girona ha posat fil a l'agulla a la redacció d'un nou Pla Local de Joventut, que marqui les accions a seguir entre 2021 i 2025 per "garantir els drets dels joves" d'entre 16 i 34 anys i respondre a les seves necessitats. Per a elaborar el document, el consistori comptarà amb la participació directa dels joves, a fi que sigui el mateix col·lectiu qui marqui l'estratègia i actuacions a seguir. La seva implicació s'articularà a través de tallers en sis instituts gironins, que ja estan en marxa, i també mitjançant unes sessions on s'utilitzarà la Realitat Augmentada.

El procés participatiu s'obrirà també a la resta d'actors vinculats a la joventut, com ara les entitats i associacions juvenils o els instituts, però la intenció del govern és "donar tot el protagonisme als joves". El vicealcalde de la ciutat de Girona, Quim Ayats, i la regidora de Joventut, Annabel Moya, han presentat avui el procediment que se seguirà per redactar el nou pla.

Aprovat a finals d'aquest any

Moya ha detallat els passos que seguirà la redacció del Pla Local de Joventut 2021-2025, que incorporarà una diagnosi de la situació de les persones joves del municipi, una anàlisi de les polítiques municipals de joventut fins ara, i les línies d’actuació futures que es considerin prioritàries a partir dels diversos processos participatius que s’estan duent a terme.

La voluntat del govern municipal és tenir enllestit i aprovat el document a finals d'any. Ayats ha remarcat que "no serà un document que quedarà al calaix, sinó que l’objectiu és implicar les persones joves i les entitats en la posada en marxa de les propostes que s’acordin".

“El disseny l’hem fet arribar a la resta de grups municipals i hem incorporat algunes aportacions. Així mateix, el text s’ha treballat d’acord amb el Pla Nacional de Joventut de la Generalitat, tenint en compte les polítiques de joventut de la ciutat i fent una anàlisi prèvia del que s’ha complert de l’anterior pla local”, ha assegurat Moya, que ha explicat que alhora “estem treballant amb les entitats i amb els i les joves per recollir les seves aportacions per saber quina Girona vol el jovent”.

Innovant amb la Realitat Augmentada

Una de les innovacions que portarà aquest procés participatiu és la incorporació de noves tecnologies per facilitar el debat i la implicació dels joves. Així, es farà servir la Realitat Augmentada en un taller que se celebrarà els dies 28 i 29 de juny. Les sessions seran obertes a tothom i qui vulgui ja s'hi pot inscriure.

Aquest taller serà un exercici de "disseny de futurs", en el qual els participants podran mostrar com s'imaginen el futur i la ciutat de Girona a través d'aquesta tecnologia. Se seguiran sis eixos: salut, medi ambient, convivència, oci i cultura, mobilitat i esports. Tindran acompanyament per poder crear un escenari aproximat al que s'imaginin mitjançant la Realitat Augmentada, que després també estarà disponible durant un mes en una pàgina web.

L'impacte de la pandèmia en el jovent

La regidora de Joventut ha valorat també l'impacte de la pandèmia en el jovent, especialment en la seva salut mental. Moya ha afirmat que "ara la situació no és tan greu" com fa uns mesos, però que això no ha d'implicar que es rebaixin els esforços, perquè "hi ha jovent que està patint". La regidora ha recordat que des d'un inici van impulsar actuacions de resposta, com la creació del Servei d'Atenció Emocional amb el Centre Jove de Salut, per atendre aquestes necessitats.

En aquest sentit, el vicealcalde ha volgut remarcar que, en l'actual situació de pandèmia, "és obligatori que replantegem quin és el sistema, per tant ens sembla molt adequat que sigui en aquest moment que fem aquesta reflexió, i sobretot posant el jove al centre".