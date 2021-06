La portaveu i delegada de Comissions Obreres, sindicat majoritari al Trueta, Maria Àngels Rodríguez, va lamentar ahir a aquest diari l’«oblit» del projecte de construcció del nou centre sanitari a Salt, per part del Govern català, ja que fa mesos que «els treballadors no en sabem res».

Segons Rodríguez, quan l’estiu passat es va fer l’anunci oficial de la nova ubicació i la visita institucional per part de diverses autoritats polítiques, «ens van assegurar en una reunió que s’inauguraria el 2028 i des de llavors encara no tenim constància de la definició de la construcció del nou centre sanitari».

L’última referència oficial al projecte es va produir al febrer, quan el llavors vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, entre d’altres, van visitar el CAP Jordi Nadal de Salt i l’ampliació d’urgències del Trueta. Van mantenir que l’hospital seria una realitat el 2028 i van recordar que la comissió encarregada de «facilitar la gestió conjunta» i tirar endavant els tràmits urbanístics ja treballava en la definició del futur campus.

Malgrat tot, l’acord de govern entre ERC i JxCat de fa tres setmanes no va mencionar el nou projecte sanitari, clau per a les comarques gironines, tal com va avançar Diari de Girona. Segons Rodríguez, «entre treballadors tenim la sensació que Girona està oblidada». Prova d’això és que «durant la pandèmia s’han construït hospitals satèl·lit ràpidament a Catalunya i en canvi Girona no és cap prioritat», va remarcar Rodríguez, també presidenta de la junta de personal.

Discrepàncies en la ubicació

D’altra banda, segons la delegada de CCOO, tampoc es va tenir en compte l’opinió dels treballadors a l’hora de decidir la futura ubicació de l’hospital. El gener de l’any passat, la junta de personal del Trueta es va definir per majoria a favor que el nou Trueta s’ubiqués a Domeny. En concret, hi va haver quinze vots a favor perquè el Trueta es quedés a Girona i vuit vots perquè canviés a Salt.

Maria Àngels Rodríguez continua pensant que ubicar el nou Trueta a Salt és un «error» perquè «només hi haurà una porta d’urgències concentrada a Girona sud, amb el perjudici que això comportarà per als pacients que viuen més allunyats, i amb la unificació es perdran llits».

Malgrat tot, «la prioritat ara és que es construeixi el nou centre sanitari i estem pendents per si ens podem tornar a reunir i aclarir com està la situació actual», va manifestar.

Manca de quiròfans

Rodríguez, que és infermera a Medicina Interna i Malalties Infeccioses, també va recalcar que el Trueta «necessita més quiròfans urgentment per tal de reduir les llistes d’espera», és per això que va lamentar que les obres del nou bloc quirúrgic avancin «massa lentament».

De fet, en general diversos treballadors i caps de servei han constatat més d’una vegada que les instal·lacions d’aquest hospital són «insuficients» i és per això que el canvi a un altre equipament és necessari. Rodríguez també va posar de manifest que la manca d’aparcament és un problema que «fa temps que cueja» i que es va tornar a tractar en l’última reunió de la junta de personal. «Molts treballadors han de perdre bastant temps per trobar aparcament i de moment no ens han donat cap solució», va dir.