Un veí de Llagostera de 69 anys va acabar aquest dimarts a la nit detingut per violència masclista. L’home presumptament va agredir la seva dona colpejant-la a la cara durant una discussió a casa seva, cap a les sis de la tarda. Ambdós estaven discutint-se i l’home, segons va dir la víctima a la policia, li va fer un cop a la cara. Arran de l’agressió, la dona va haver de rebre assistència mèdica al municipi, ja que tenia una lesió pel cop que li havia propinat presumptament el seu marit. Després, la víctima va denunciar els fets a la Policia Local de Llagostera. Un cop recollida la declaració, a dos quarts d’onze de la nit, agents de la Policia Local de Llagostera i dels Mossos d’Esquadra es van presentar al domicili del presumpte maltractador i el van arrestar. Els Mossos l’acusen de ser el presumpte autor d’un delicte de violència masclista per maltractaments en l’àmbit de la llar. El veí de Llagostera no tenia antecedents policials fins ara.

Durant el primer trimestre a la Regió Policial de Girona s’han rebut 301 denúncies de dones víctimes de maltractaments en l’àmbit de la parella, és a dir, que han patit violència masclista per la parella o exparella.