Nova protesta a Salt de diverses entitats després de la sanció que van rebre per organitzar un acte contra la segregació escolar al municipi, celebrat el mes de març. El motiu de la sanció, de 750,01 euros, va ser que no havien sol·licitat el permís pertinent per ocupar la via pública. Es tracta d’una roda de premsa que van organitzar l’Espai Antiracista Salt-Girona, l’AFA de l’escola La Farga, i la plataforma Salt’Educa, el dia 19 de març davant l’ajuntament, i que va durar una mitja hora.

Ahir les mateixes entitats van tornar a ocupar l’espai de davant de l’Ajuntament saltenc per oposar-se a la sanció, que només va rebre una persona. A la roda de premsa van exposar que aquesta aplicació de la norma els sembla «desorbitada», que creuen que hauria de «preocupar» a totes les entitats. De fet, aquest cop tampoc no van demanar permís per ocupar la via pública, en considerar que celebrar-la davant l’ajuntament «no impedeix el pas ni talla el trànsit».

Les entitats també van tornar a reclamar «accions urgents» contra la segregació escolar que pateix la ciutat. Els compareixents van posar de relleu que la situació de segregació que es viu al municipi «ve de fa molts anys», i que una de les causes és la «inacció política». Per això, van demanar mesures urgents davant aquest problema «molt greu» que pateix Salt.

A més, van remarcar que la Generalitat ha posat les eines perquè els municipis actuïn en aquest sentit. També es va recordar que la situació de segregació suposa una pèrdua d’oportunitats pels infants.