L’Ajuntament de Girona comprarà un local a Montjuïc per convertir-lo en el futur espai cívic del barri. El consistori ha aprovat avui per Junta de Govern Local treure a licitació l’adquisició d’un immoble, així com les bases i els requisits. L'import màxim de la compravenda és de 139.150 euros (IVA inclòs).

L’objectiu és poder disposar d’un nou espai per augmentar l’oferta d’activitats i serveis que es duen a terme al barri. “Fa temps que estem treballant per trobar una solució que permeti ampliar les activitats i els serveis per als veïns i veïnes de Montjuïc, i hem considerat que la millor opció era comprar un local de manera que el puguem gestionar directament des de l’Ajuntament en col·laboració amb les entitats del barri", afirma la tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Planas.

"Creiem que així podrem fer un salt endavant molt important en la programació de proximitat, reforçant el compromís que des del govern hem desenvolupat els últims anys de tenir cada vegada més equipaments propis repartits per al conjunt de la ciutat i que la ciutadania tingui espais municipals propers”, afegeix Planas.

Proper al local actual

El barri de Montjuïc disposa d'un local social gestionat conjuntament per l’Ajuntament de Girona i l'Associació de Veïns de Montjuïc. Aquest espai compta amb una sala, on no és possible fer més d'una activitat a la mateixa franja horària. És per aquest motiu que el consistori ha decidit adquirir un local més gran per poder oferir més serveis municipals de proximitat adequats a la dimensió del barri i posar-ho a disposició de les entitats veïnals i de la ciutat.

Un dels requisits de l’equipament que es vol adquirir és que no estigui allunyat del local actual perquè així es puguin complementar. I un dels criteris de valoració per l’adquisició serà l’estat de conservació general del local, de manera que requereixi les mínimes inversions per destinar-lo a l’ús com espai cívic.