La Policia Municipal de Girona ha detingut un jove de 16 anys després que s'intentés fugar amb una moto robada a l'avinguda Lluís Pericot, aquest dijous 10 de juny. El menor anava amb el ciclomotor robat per l'avinguda deu minuts abans de les vuit del vespre quan va veure una patrulla de la Policia Municipal i va començar a controlar els agents de forma nerviosa. Per aquest motiu, la policia va decidir intentar aturar-lo, però el jove va accelerar i va fer cas omís a les indicacions de la patrulla. Aquí va començar una fugida amb conducció temerària, ja que es va saltar diversos semàfors i alguns vehicles van haver de frenar de cop per evitar un accident. També va fer canvis de sentit imprudents. Mentrestant la patrulla demanava reforços.

En arribar a la rotonda de Montilivi, el jove va relliscar caient a terra. Això va provocar que deixés el ciclomotor i seguís la fugida corrent en sentit a l'institut Montilivi. Una vegada allà, el menor va saltar la tanca i es va infiltrar entre els alumnes. Això va fer que els agents seguissin amb la recerca i buscant testimonis. Finalment, el van localitzar a la plaça de Ciutat de Figueres.

En veure la policia, el jove va fugir corrent una altra vegada i obligant diversos vehicles a frenar bruscament per evitar que l'atropellessin. La Policia Municipal el va acabar interceptant al carrer de Josep Ametller i Vinyes i el van detenir per quatre delictes. Se'l considera culpable d'un delicte de robatori d'un vehicle, un altre de conducció temerària, un per conduir sense permís i un quart de resistència i desobediència als agents de l'autoritat. En paral·lel, la Policia Municipal de Girona va contactar amb el titular del ciclomotor per informar-lo que li havien robat el vehicle al carrer de Francesc Ciurana al voltant de les sis de la tarda.