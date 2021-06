L’Espai Gironès aposta un any més per acostar el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona als seus visitants. El centre comercial acollirà el proper dissabte 19 de juny dues actuacions d’artistes d’aquest esdeveniment d’èxit mundial. Es faran dues actuacions a l’espai exterior del centre comercial, una a les 12h i l’altra a les 18h. Per cada compra de 20 euros es donaran 2 entrades, per mitjà d’una promoció que finalitzarà el mateix dia del Circ o fins que s’esgotin les entrades. Les entrades es podran recollir en el Punt d’Informació a partir de dilluns dia 14 de juny. Perquè siguin espectacles segurs, en el context de la Pandèmia, els aforaments es limiten a 120 seients per funció, amb dos auxiliars que faran d’acomodadors i controlaran que no hi hagi aglomeracions.

El Festival Internacional del Circ Elefant d’Or se celebrarà a Girona del 24 al 28 de juny.

És el tercer any que l’Espai Gironès col·labora amb el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona, un dels més importants del món. El Centre Comercial destaca la contribució d’aquest Festival a la cultura gironina.

L’Espai Gironès porta a terme un gran nombre d’accions adreçades a la població del seu entorn i a retornar als clients la seva confiança. La col·laboració amb el Festival Internacional del Circ s’emmarca en aquesta filosofia.