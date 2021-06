Les negociacions per lligar uns pressupostos municipals a Girona per l’any 2021 continuen avançant. Així ho va explicar ahir l’alcaldessa, Marta Madrenas, que va explicar que estan «treballant» per trobar alguns acords que en possibilitin l’aprovació. «Possiblement, el tema que ens pot acabar lligant més és el de la seguretat», va dir, entrevistada a Girona FM. En aquest sentit, Madrenas va afirmar que des del govern municipal «també estem absolutament determinats, en el tema de la seguretat i d’augmentar la policia» municipal. Tot i això, l’alcaldessa va matisar que «els recursos són els que són, però aquí hi coincidim». A més, va afegir altres aspectes que també estan sobre la taula, com la sostenibilitat i la protecció a les persones. I es va mostrar optimista amb el fet que «podria ser que això ens permeti fer un acord de pressupostos».

Respecte de la negociació, darrerament alguns grups municipals ja es van pronunciar després de conèixer els comptes proposats pel govern. Un dels que n’ha parlat és el PSC, que va respondre a la proposta plantejant tres línies per arribar a un possible acord que desencalli els comptes: la seguretat, la sostenibilitat i l’àmbit social. En canvi, Guanyem Girona ja va anunciar que no donaria suport als pressupostos plantejats pel govern municipal.

A la mateixa entrevista, Madrenas va defensar que l’equip de govern no presentés fins fa un mes una proposta de pressupostos per aquest any, en funció de si arribaven ajudes de l’Estat espanyol. Aquest argument «s’ha confirmat que era l’adequat», va defensar Madrenas, considerant que si haguessin plantejat els pressupostos al gener o febrer «hauríem hagut de preveure 2 milions i mig d’euros menys». Un fet que «hagués estat un problema» sobretot per mantenir els serveis públics. En canvi ara la ciutat «està evolucionant molt millor», i, per altre costat, Madrenas va afegir que ja han rebut una aportació estatal per al transport públic. «Esperar ens ha permès fer uns pressupostos molt més adequats a la realitat», va defensar.

Comissaria de Santa Eugènia

L’alcaldessa de Girona també va anunciar que ja tenen pràcticament tancat el projecte de la nova comissaria de la Policia Municipal que s’ha de construir al barri de Santa Eugènia, que s’aprovarà aviat. Madrenas espera que «a finals d’any o a principis del que ve» comencin les obres. «Crec que hi haurà un abans i un després amb la comissaria a Santa Eugènia», va afirmar.