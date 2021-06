El PSC de Girona ha presentat una moció, que es discutirà dilluns al ple de juny, per instar el govern de la ciutat a conservar i millorar les hortes de Santa Eugènia. Els socialistes consideren que hi ha hagut esforços en el manteniment, però també apunten que s’han detectat punts en mal estat.

Els sis punts d’acord que preveu la moció són: instal·lar sistemes d’il·luminació, càmeres de videovigilància i lectors de matricules a les entrades de les hortes; reforçar el servei de neteja i recollida de les deixalles; cercar una solució definitiva per arreglar els desperfectes dels camins de les hortes i arreglar els canals de reg en les parts on hi ha filtracions.