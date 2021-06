L’Agility Club de Girona, que educa i entrena gossos, ha patit un nou acte incívic aquest cap de setmana passat, a l’espai que utilitza de forma provisional prop del Pavelló de Palau. És el segon cop que els fan destrosses en aquestes instal·lacions des que s’hi van traslladar, un cop van deixar el solar de La Devesa, al setembre, a petició de l’Ajuntament. El club hi entrena mentre espera que es formalitzi l’adjudicació de la cessió d’un altre espai a la zona de Mas Xirgu amb el consistori, i s’hi puguin traslladar.

Però la situació temporal de les instal·lacions actuals els està perjudicant. Des que van marxar de la Devesa, han patit una caiguda del 50% dels socis. «Ens urgeix fer el canvi ja, estem en un espai precari on no podem desenvolupar bé la nostra activitat, i perdem esportistes que canvien de club perquè no hi ha instal·lacions en condicions per entrenar», explica el president de l’Agility Club, Josep Duran. «Som l’únic club que hi ha a Girona ciutat», recorda Duran, i «durant molts anys hem estat el més potent de Catalunya», però malauradament la situació els passa factura.

Agilitzant els tràmits

Per la seva banda, des de l’Ajuntament, el regidor d’Esports, Àdam Bertran, ha explicat que ja s’ha identificat els responsables de les destrosses, i han fet tasques de pedagogia per tal que respectin el material d’entrenament. També estan mirant d’agilitzar els tràmits per l’adjudicació de concessió dels terrenys a Mas Xirgu, que permeti el trasllat definitiu el més ràpidament possible. El club i l’Ajuntament tenen emparaulada des de fa anys la cessió d’aquest terreny al polígon de Mas Xirgu, de 2.415 metres quadrats.