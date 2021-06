Aquest dissabte s'ha presentat el sindicat de l'habitatge de Salt (Gironès). Ho ha fet en una manifestació que ha recorregut el centre de la localitat per denunciar els "desnonaments continus" que hi ha a la ciutat amb famílies vulnerables. Més d'un centenar de persones han seguit la marxa que ha servit per donar a conèixer el nou sindicat que agrupa diverses associacions que fa temps que estaven constituïdes.

La manifestació ha transcorregut sense incidents i s'ha aturat davant de l'Ajuntament on s'ha penjat una pancarta interpel·lant-lo per evitar que se segueixi "fent fora la gent de casa seva". El sindicat, que es constituirà oficialment en els propers dies, ja té una reunió prevista amb el consistori per tractar la problemàtica.

Amb crits com 'gent sense casa i cases sense gent; no s'entén' o 'les cases seran sempre nostres', un centenar llarg de persones han protestat pel centre de Salt aquest dissabte. Ho han fet en el preludi de la presentació del sindicat de l'habitatge que agrupa diverses entitats i que vol lluitar per evitar els desnonaments que hi ha a la ciutat. La portaveu del nou sindicat, María Graciela Espinoza, denuncia que són continus i reclama una solució a l'Ajuntament. Espinoza diu que en molts casos els pisos són propietat de fons voltor que no volen vendre ni tampoc llogar el pis als inquilins, sinó vendre'ls per paquets a altres fons. "No ens donen cap solució, no volen negociar", explica.

A més, Espinoza assenyala que la majoria de casos són famílies vulnerables amb nens. La portaveu del sindicat denuncia que no tenen en compte els informes de vulnerabilitat i que segueixen endavant amb els desnonaments. "No els importa gens ni mica que hi hagi un paper que diu que no se'ls pot fer fora", assenyala.

Per això, ara esperen una reunió amb l'Ajuntament de Salt que s'ha de produir en els propers dies. "Esperem trobar-nos per veure quines solucions poden oferir als veïns que estem en aquesta situació", explica. Per això, la manifestació s'ha aturat davant del consistori i han penjat una pancarta, en la que el feien responsable en part de la situació que viuen part de les famílies.

Espinoza és una de les afectades per un fons voltor. En el seu cas, malgrat que amb l'advocada han intentat negociar una compra o un lloguer, el fons d'inversió s'hi nega i els vol fer fora amb quatre menors a càrrec. "Ara mateix un lloguer a Salt ronda els 700 euros al mes i has de pagar quatre mesos per endavant. Són molts diners", remarca.

Una xarxa d'ajuda mútua

Actualment el sindicat compta amb una quarantena de persones i es preveu que es constitueixi oficialment en breu. De totes maneres, la portaveu assenyala que "és molt més" que un sindicat. Han creat una xarxa d'ajuda que per met col•laborar entre ells quan un o altre necessita ajuda o quan està previst un llançament.

També col·laboren fent tasques de reparació dels habitatges per tal de poder millorar-ne l'habitabilitat o acompanyant un afectat a fer les gestions necessàries, que en molts casos són llargues i complexes.

La manifestació ha acabat amb uns parlaments al centre de la plaça de la Llibertat de Salt on hi ha hagut torn obert de paraula.