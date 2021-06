Dues persones han resultat intoxicades per fum arran d'un incendi a casa seva al barri de Santa Eugènia de Girona.

El foc s'ha declarat cap a un quart de sis al carrer de Santa Eugènia, en un pis de la segona planta del número dos d'aquest vial, que està a tocar de la frontissa.

Els Bombers s'han activat amb cinc dotacions i també s'han desplaçat a lloc el SEM i la Policia Municipal de Girona.

L'incendi s'ha concentrat a la cuina, que ha resultat afectada.

Els Bombers han hagut de rescatar una persona que vivia en el pis amb l'autoescala. L'edifici és de cinc plantes.

El SEM per la seva banda l'ha atès i també ha hagut d'atendre una altra persona de l'edifici per fum. Posteriorment les han evacuat a un centre hospitalari per inhalació de fum. La Policia Municipal també ha tallat l'accés a la zona.

Cap a un quart de set del vespre, els Bombers ja tenien el foc extingit i estaven fent tasques de ventilació a l'immoble.