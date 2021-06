El sindicat de l’habitatge de Salt es va presentar ahir amb una manifestació que va recórrer el centre de la localitat per denunciar els «desnonaments continus» que hi ha a la ciutat amb famílies vulnerables. Més d’un centenar de persones van seguir la marxa, que va servir per donar a conèixer el nou sindicat, que agrupa diverses associacions que fa temps que estaven constituïdes. La manifestació va transcórrer sense incidents i es va aturar davant de l’ajuntament, on es va penjar una pancarta interpel·lant-lo per evitar que se segueixi «fent fora la gent de casa seva». El sindicat, que es constituirà oficialment en els propers dies, ja té una reunió prevista amb el consistori per tractar la problemàtica.

Amb crits com «gent sense casa i cases sense gent; no s’entén», o «les cases seran sempre nostres», un centenar llarg de persones van protestar pel centre de Salt ahir a la tarda. Ho van fer en el preludi de la presentació del sindicat de l’habitatge, que agrupa diverses entitats i que vol lluitar per evitar els desnonaments que hi ha a la ciutat. La portaveu del nou sindicat, María Graciela Espinoza, denuncia que són continus i reclama una solució a l’Ajuntament. Espinoza diu que en molts casos els pisos són propietat de fons voltor que no volen vendre ni tampoc llogar el pis als inquilins, sinó vendre’ls per paquets a altres fons. «No ens donen cap solució, no volen negociar», va explicar.

A més, Espinoza va dir que la majoria de casos són en famílies vulnerables amb nens. La portaveu del sindicat va denunciar que no tenen en compte els informes de vulnerabilitat i que tiren endavant els desnonaments.