L’Ajuntament de Girona commemorarà el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra el 20 de juny, a través d'una desena de propostes a la ciutat durant aquest mes. Es tracta d’activitats de sensibilització per rescatar de l'oblit la situació que viuen milions de persones desarrelades al món, entre refugiats, apàtrides, desplaçats interns i sol·licitants d'asil.

“Aquesta jornada és especialment útil per ajudar a visibilitzar una situació que és una tragèdia global, que afecta milions de persones. Des de l’Ajuntament creiem que hem de donar a conèixer el que està passant, i aquest seguit d’activitats volen ser una eina de conscienciació per al conjunt de la societat gironina, per això les hem repartit en diferents espais. La sensibilització és el primer pas per poder resoldre aquest drama humà que es viu en tants punts del planeta”, ha explicat la regidora de Drets Socials i Cooperació de l’Ajuntament, Núria Pi.

El programa, al detall

Dues de les activitats destacades de la campanya seran les exposicions fotogràfiques. Per un costat, fins al 25 de juny a l’Estació Espai Jove es podrà veure la mostra “Sàhara occidental: la lluita contra l’oblit”, de la Universitat de Girona, una exposició que repassa la història i la cultura d'un poble de persones refugiades que fa més de quaranta anys que reclamen justícia.

Per l’altre costat, des d’avui fins al 30 de juny s’exposarà al Centre Cívic Sant Narcís la mostra “Murs a pedaços”, de l’agència Talaia. En aquest cas, es tracta d’un recull de fotografies i d’altres objectes trobats en diversos punts fronterers de l’Estat espanyol que han esdevingut entrada a Europa durant els darrers anys i que posen en relleu les violències silenciades dels trajectes migratoris.

A banda, el dia 17 de juny, a les 10h, també es farà el webinar “El dret d’asil en risc” en què participaran activistes que treballen amb persones migrants a la Frontera Sud (Ceuta, Melilla i Canàries), als Balcans i a Lesbos. Aquesta activitat es podrà seguir en línia a través de Zoom fent inscripció prèvia o per streaming a través del canal de YouTube del Fons Català de Cooperació.

El mateix dijous, a la tarda, es podrà veure a la pista esportiva del Centre Cívic Pla de Palau la representació de l’espectacle de titelles i clown per a tots els públics Kumulunimbu, de la CIA ORTIGA, que explica el camí que fa una nena que ha de deixar la seva llar, i que tracta els conceptes de la valentia, les injustícies, les migracions i l’esperança.

Per últim, el dimarts 22 de juny tindrà lloc a l’espai exterior de l’Estació Espai Jove la xerrada “Solidaritat amb les persones refugiades: sobre terreny i des de la distància”, que anirà a càrrec de tres membres d’entitats gironines que treballen i col·laboren amb persones refugiades, la Plataforma Girona Acull i l’ACAPS-Girona. Les persones voluntàries i activistes d’aquestes entitats parlaran sobre les diferents realitats i situacions en què es troben actualment alguns dels camps de refugiats de Grècia o els campaments de refugiats de Tindouf, a la zona de la daira de Farsia (República Àrab Sahrauí Democràtica). Al final de les ponències s’obrirà un torn de paraula al públic assistent perquè pugui formular les preguntes que consideri.

Més de 20 anys de compromís

L’Ajuntament de Girona ha mostrat el seu compromís amb les persones refugiades des de fa més de 20 anys. Precisament l’agermanament solidari amb la daira de Farsia del Sàhara Occidental, que es va signar l’any 1997 i continua vigent, n’és un exemple. Més recentment, l’any 2017, arran de l’actual crisi migratòria, el consistori es va sumar a la campanya “Casa Nostra, Casa Vostra”, per mostrar el seu suport a la causa així com la seva voluntat de ser ciutat acollidora.