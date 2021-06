El grup municipal Guanyem Girona ha demanat a la Generalitat de Catalunya que prioritzi la vacunació dels monitors i monitores dels casals d’estiu i de lleure. En una intervenció al ple de l’Ajuntament celebrat el passat dilluns, la regidora Cristina Andreu va explicar que, seguint els criteris de vacunació aplicats fins ara, aquest col·lectiu que ja ha començat a treballar amb mainada hauria de ser prioritari.

Així, la regidora del principal partit a l’oposició ha definit com a “incongruent” el fet que el Departament de Salut no s’hagi plantejat subministrar la vacuna a un grup de la població que ha de tractar amb criatures: “si es va creure necessari vacunar prioritàriament els equips docents, també s’hauria de vacunar les persones que hi conviuran aquest estiu”.

Per a Guanyem, que al passat ple d’abril ja va fer aquesta petició, “s’està anant tard” amb la vacunació ja que els casals d’estiu de les escoles ja han començat i es mostren preocupats perquè que no s’arribarà a temps per vacunar les monitores i monitors dels casals que comencin el 23 de juny ni tampoc a aquells de titularitat municipal que s’iniciaran l’1 de juliol.

Des de la formació municipalista entenen que un cop vacunats tots els col·lectius de risc cal immunitzar aquells col·lectius que diàriament han de gestionar grans grups de persones, com és el cas dels monitors. Andreu ha reivindicat la tasca realitzada per les persones al capdavant de les entitats de lleure que malgrat el curs escolar anòmal i sense vacunes l’estiu passat ja van haver de gestionar els grups de mainada.

Finalment, Andreu ha apuntat que “una ciutat que es cregui realment Educació 360 hauria de tenir més interès en assegurar el benestar les persones que s’hi dediquen”.