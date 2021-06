Vuit dotacions de bombers de la Generalitat han extingit un incendi agrícola al municipi de Sant Gregori, en un camp a Taialà. El cos ha rebut l'avís a les 12.50 h d'aquest migdia, i hi ha enviat fins a 8 equips, un dels quals aeri - un helicòpter -, segons informa el cos. Mentre els Bombers arribaven, un pagès local ha llaurat part del prat amb un tractor. El foc ha quedat controlat en poc més de mitja hora, a dos quarts de dues.

Després, els bombers han remullat un camp d'ordi proper per prevenir possibles revifades, i els equips de prevenció activa forestal s'han quedat a la zona. També s'han desplaçat fins al lloc els Agents Rurals.

L'alcalde de Sant Gregori, Quim Roca, ha agraït la "ràpida intervenció" de bombers i agents rurals, així com també la reacció del pagès, que ha llaurat el camp mentre els equips d'extinció estaven de camí.

Preparació davant possibles incendis

El batlle ha recordat que fa pocs dies va mantenir una reunió amb membres de l'AV Protecció Civil de Sant Gregori, en la qual també hi va assistir el tècnic de Protecció Civil de la Generalitat, Albert Perramon. A la trobada, "vam repassar diferents aspectes per estar millor preparats en cas d'una emergència provocada per un incendi forestal", explica Roca.