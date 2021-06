El PSC de Girona critica que la primera meitat de mandat de l'equip de govern a l'Ajuntament de Girona consistori ha sumit la ciutat "en l'ensopiment i la paràlisi absoluta". Els socialistes diuen que "no hi ha hagut ni un sol projecte il·lusionant" a la ciutat i que, per contra, n'hi ha massa d'aturats o en un calaix. Posen com a exemples la reforma del carrer Barcelona, la Casa Pastors, la municipalització de l'aigua o el pla de les Pedreres. A més, critiquen que creix la inseguretat. La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, reivindica models com els de Joaquim Nadal o Anna Pagans i defineix com un "retrocés" el pacte entre JxCat i ERC. Veu "inajornable" encarar una transformació a la ciutat i creu que, si en quinze dies no hi ha acord per al pressupost, ja s'ha de pensar en els comptes del 2022.