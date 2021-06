Ajo & Mastretta actuaran aquest dissabte dia 19 de juny al pati de Can Trinxera, a Cassà de la Selva. El concert es farà a les nou de la nit i està emmarcat dins el cicle d'arts escèniques Nits de la Coma, que ha portat dues actuacions mensuals representades fins ara a les golfes de Can Trinxeria i que s'instal·len per primer cop a un espai a l'aire lliure de la mateixa ubicació.

El duo Ajo i Mastretta arriba a Can Trinxeria després d'actuar a llocs tan emblemàtics com el Cafè Berlin. "És un luxe poder gaudir d'aquest espectacle, difícil de definir i que juga amb la idea del cabaret, la micropoesia, el punk i el cuplé", diuen els organitzadors. Ajo dibuixa el concepte en una de les seves peces 'La micropoesía es una arma cargada de pasado imperfecto, muy imperfecto'. L'artista multidisciplinària interpreta els versos carregats de musicalitat, crítica i intel·ligència.

Aquest espectacle fa anys que roda pels escenaris, es fa i desfà a cada sessió amb una gran dosi d'improvisació, sorprenent els espectadors cada vegada. Nacho Mastretta és músic i compositor. Ha estat al càrrec de bandes sonores de pel·lícules com Asfalto, En males compañías, El Gran Vázquez o Oh Mammy Blue, entre d'altres. Mastretta fa l'encaix perfecte acompanyant la creativitat desbordant de l'Ajo a l'escenari.

Les Nits de la Coma es va començar l'octubre de 2016, com a part de la Xarxa Gironina de Cafè Teatre, i al llarg d'aquests anys s'han anat consolidant. Aquesta darrera temporada, el cicle cultural ha comptat amb espectacles de molt èxit com l'exercici de poesia visual feta amb els dits 'Nymio', de la Companyia Zero Conducta o 'Las Loopes', amb el seu concert-show de techno-humor. El cicle tanca dissabte la temporada d'enguany.