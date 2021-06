L’Ajuntament de Girona va aprovar ahir en sessió plenària l’adjudicació del subministrament d’energia elèctrica dels equipaments municipals per una suma total de 3.004.366,25 euros (IVA inclòs) per un any, dividit en tres lots.

La tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, va defensar que aquest nou contracte «segueix garantint que el subministrament d’energia elèctrica sigui en un 100% renovable». D’altra banda, Planas també va valorar que «els preus de les tarifes es reduiran respecte a l’actual contracte». En concret, l’estalvi serà d’un 5,61% en el lot 1, d’un 6,43% en el lot 2, i d’un 6,13% en el 3 respecte a les tarifes del contracte elèctric actual del consistori.

Dels tres lots, dos s’emporten el gruix de la partida prevista de tres milions. Es tracta dels lots relatius al subministrament de baixa tensió, que s’han adjudicat a Endesa. El tercer lot, referent al subministrament d’energia d’alta tensió, ha estat atorgat a Iberdrola per un import de 66.042,20 euros.

La contractació s’ha fet adherint-se a un acord marc de subministrament d’energia elèctrica per a les entitats locals de Catalunya. Un sistema d’adquisició centralitzada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL). El contracte té una durada d’un any, a partir de l’1 de juliol d’enguany, i es pot prorrogar per tres anys més. La contractació es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals, exceptuant Guanyem Girona, que hi va votar en contra.

Endesa «ens ha maltractat»

Guanyem va argumentar el seu vot qualificant el fet que Girona s’hagi adherit a aquest acord marc de «falta de respecte» i de «burla a qui pateix els abusos de les multinacionals energètiques a la nostra ciutat». En aquest sentit, la regidora Laia Pèlach va referir-se, d’una banda, als talls de llum «que continuen persistint» de forma «especialment punyent al barri de Font de la Pólvora». Per altre costat, Pèlach va mencionar el recent «augment dels preus de la llum». La regidora de Guanyem també va recordar que fa prop d’un any, Girona es va adherir a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública, mentre el nou contracte segueix apostant per multinacionals que «ni entenen ni aposten per la sobirania energètica». «Per què seguim apostant per Endesa quan ens ha maltractat com a ciutat?», va qüestionar Pèlach.

Resoldre els talls al sector Est

El PSC va explicar que votava a favor del nou contracte energètic per «la millora de les tarifes i l’estalvi que suposa», així com també per l’aposta de fonts 100% renovables. La regidora socialista Bea Esporrín va aprofitar per demanar a l’equip de govern que «sent com és l’Ajuntament de Girona un bon client d’Endesa» - referint-se als prop de 3 milions anuals que es pagaran a la multinacional -, «pensem que l’equip de govern hauria d’exercir el poder de negociació que té per solucionar els talls de llum del sector Est», especialment ara que, amb la calor, «és probable que es torni a disparar el consum».