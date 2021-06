La revetlla de Sant Joan als barris de Girona serà, ara per ara, amb fogueres estàtiques, públic assegut i en un espai diferenciat d'aquell on es facin els àpats. Hi haurà limitacions d'aforament, caldrà dur mascareta i, segons ha concretat la regidora de Ciutadania, Maria Àngels Cedacers, es permetran fer actes de cultura popular al voltant de les fogueres –per exemple, una actuació de diables- però sempre tenint en compte "que serà com si es veiés una obra de teatre". Precisament, amb l'objectiu de donar suport a les associacions de veïns, l'Ajuntament ha reconvertit la línia de subvencions de 26.000 euros destinada a festes populars. Les ajudes –fins ara, per a festes majors o Carnestoltes- s'adapten a la pandèmia i s'obren a més actes.

A una setmana vista per a la revetlla de Sant Joan, i també tenint en compte que les restriccions poden canviar, l'Ajuntament de Girona ha explicat com seran les festes populars que s'organitzin als barris la nit del 23 de juny. Es podran fer fogueres, però ara per ara, la gent haurà d'estar asseguda al seu voltant. A les places i espais on es facin, hi haurà d'haver control d'aforament –en aquest cas, el límit dependrà de cada lloc- i caldrà que el públic porti mascareta.

"Els espais s'hauran de delimitar, i la gent mirarà la foguera com si contemplés una obra de teatre", ha exemplificat Maria Àngels Cedacers. Les flames no es podran saltar, però sí que es permetrà a les associacions fer-hi representacions o actes de cultura popular al voltant. "Per entendre'ns, podria ser una actuació dels Diables de l'Onyar", ha concretat la regidora de Ciutadania.

El lloc on es faci la foguera haurà d'estar separat, això sí, d'aquell on es facin sopars. En aquest cas, les taules hauran de ser d'un màxim de deu persones –d'acord amb les restriccions actuals- i separades entre elles. "Es vol diferenciar aquell espai on la gent es pot treure la mascareta per menjar, d'aquell altre on es faci la foguera", ha concretat Maria Àngels Cedacers.

De moment, l'Ajuntament ja ha rebut la petició d'una associació de veïns de la ciutat que vol organitzar una foguera. És la del Carme-Vistalegre. Cedacers també ha volgut fer una crida "al civisme i al seny", i ha demanat que aquells qui celebrin el Sant Joan al carrer, "deixin els espais com se'ls han trobat".

Reconvertir les subvencions

Amb l'objectiu de donar suport a les associacions de veïns, precisament, l'Ajuntament de Girona ha reconvertit la línia de subvencions que destinava a les festes populars. També, per adaptar-les a l'escenari de la pandèmia.

Fins ara, les subvencions només es podien demanar per a les festes majors del barri o per al Carnestoltes. Ara, en canvi, les bases de les ajudes es reformulen i s'obren a més actes. "Les associacions veïnals que desitgin optar-hi podran presentar cadascuna dos projectes per a aquest 2021", ha concretat Maria Àngels Cedacers.

Podran ser festes majors, però també altres actes, com ara les revetlles de Sant Joan, o també actuacions de petit format (per exemple, un espectacle de màgia). L'import que el consistori destinarà a aquesta línia d'ajudes és de 26.000 euros. L'Ajuntament preveu aprovar-ne les bases el mes de juliol, però Cedacers ja ha dit que les subvencions tindran caràcter retroactiu; és a dir, es podran demanar per actes que ja s'hagin fet (perquè hi ha barris, com Sant Narcís o les Pedreres, que ja hauran celebrat les seves festes majors).

La regidora de Ciutadania també ha explicat que les festes s'hauran d'anar adaptant a les restriccions que imposi el Procicat. I ha dit que, per exemple, ara es permeten els pregons presencials, les rues amb el públic estàtic o àpats populars en espais delimitats.

El vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha destacat que les noves subvencions "mostren el suport del govern de la ciutat al teixit associatiu de Girona". "La crisi de la covid-19 va comportar que s'aturessin totes aquestes festes, i ara allò que fem és tornar a impulsar tant la cultura popular com les contractacions d'espectacles", ha dit. Les bases de les ajudes ja s'han donat a conèixer a les diferents associacions de la ciutat, en una trobada que es va celebrar al saló de descans del Teatre Municipal, i on van assistir-hi representants del 90% de les entitats de la ciutat.