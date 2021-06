La Casa Cacao dels germans Roca amplia la seva presència a la plaça Catalunya de Girona amb un nou bar. L'anomenat Bar Cacao obre avui les seves portes a la plaça Catalunya.

El projecte, que engloba obrador xocolater, botiga, cafeteria i també un hotel, des d'avui comptarà amb un establiment més a la plaça, just al costat de l’actual ubicació, a l’altra cantonada de la plaça Catalunya amb el carrer Ginesta. El nou local, que feia uns mesos que estava buit, ha estat uns dies en plena reforma per acollir el nou bar Cacao.

La Casa Cacao és gestionada pel pastisser Jordi Roca, amb Damian Allsop i Anna Payet. Va engegar-se el 15 de febrer de l’any 2020 i des d’aleshores s’hi poden degustar diverses elaboracions de xocolata amb cacau d’origen d’alta qualitat, en forma de begudes fredes i calentes o elaboracions sòlides, a més d’una oferta de pastisseria amb el segell Roca.

El «Normal» agafa forma

Aquest no és l’únic local que els germans Roca estan reformant per a nous establiments. També continua agafant forma el futur restaurant «Normal», del sommelier Josep Roca, al cor del Barri Vell gironí, en una cantonada de la plaça de l’Oli. Com expressaven en aquell moment, ho descrivien com «un restaurant normal a una cantonada normal d’una ciutat normal».

Actualment, la família Roca té el famós restaurant de tres estrelles Michelín El Celler de Can Roca al barri de Taialà gestionat pels tres germans, com també el restaurant Mas Marroch de Vilablareix. Al centre, hi tenen la Casa Cacao, que combina l’activitat d’hotel, botiga, cafeteria i obrador de xocolata, a la plaça Catalunya.