L’Ajuntament de Girona continua fent tasques per la monitorització i control del mosquit tigre a la ciutat. Aquest any el consistori va posar en marxa, el mes de maig, el primer dels tres tractaments que es fan anualment. Els altres dos es duen a terme els mesos de juliol i setembre. L’objectiu és evitar la proliferació d’aquest insecte, que és un vector de transmissió de certes malalties -tot i que a Catalunya no és freqüent, la normativa hi obliga per prevenció.

Aquests tractaments consisteixen a aplicar un producte que evita el desenvolupament larvari dels ous que els mosquits fan en petits volums d’aigües estancades. A Girona, aquest tractament està previst per fer-se en més de 10.000 embornals en total.

Els barris que es consideren prioritaris per prevenir la proliferació d’aquest tipus de mosquits són els que concentren una major densitat de població. En concret, els barris o sectors considerats prioritaris són: Eixample sud, Mas Xirgu nord, Sant Narcís, Can Gibert del Pla, Santa Eugènia, Domeny nord, Germans Sàbat-Taialà, Fontajau, Montjuïc i zona urbana de Sant Daniel, Carme i Pedreres, Montilivi i Palau.

Es tracta d’un tractament del qual s’encarreguen les brigades, i per accions puntuals també són contractades de forma externa per part del consistori.

En paral·lel, des de l’Ajuntament recorden que per la prevenció del mosquit tigre també és important evitar l’acumulació d’aigua. Per això remarquen que la ciutadania també pot col·laborar vigilant quins elements del seu domicili poden ser focus potencials de cria de mosquit.