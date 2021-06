El complex cultural d’El Foment ja suma un nou espai. Ahir es va inaugurar la Taverna d’El Foment, a la plaça dels Mercaders on ja hi tenen l’Escola. Es tracta d’un projecte culinari que ocupa el local on anteriorment hi havia hagut el Mon Oncle. L’oferta es basarà en productes d’origen català, i la terrassa del davant també servirà per celebrar-hi activitats culturals, explica el seu director general, Candi Granés.

Però l’Escola i la Taverna no són els únics espais que impulsa El Foment. A la tardor, apunta Granés, esperen poder obrir el Centre, un nou local en què hi haurà debats, conferències, tertúlies i presentacions de llibres. Una programació molt diversa que ha de donar continuïtat a allò que s’ensenya a l’escola. I el quart espai en què estan treballant és La Fonda, al lloc on anteriorment hi havia el Va de Vins. Serà un restaurant de cuina elaborada que preveuen obrir a la primavera de 2022. Tot plegat per donar vida a un projecte global basat en la promoció de «la cultura, la llengua, la història i la gastronomia» catalanes, les quatre potes d’El Foment.