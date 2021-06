L’Ajuntament de Cassà de la Selva ja ha examinat les 172 propostes que han fet els veïns i veïnes per fer ús de la partida de pressupostos participats, dotats amb un màxim de 80.000 euros. Així, de les 172 propostes, se n’han descartat 85 per no complir amb els requisits. Els projectes vàlids similars s’han agrupat, i, d’aquesta forma, són 37 les iniciatives que passen a la següent fase i que opten a fer-se realitat.

El proper 6 de juliol a les vuit del vespre se celebrarà el taller TOP 10 a Can Trinxeria, on els veïns estan cridats a revisar les propostes i seleccionar entre 10 i 15 finalistes. Aquestes passaran a la votació final on s’escollirà el projecte guanyador.