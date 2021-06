Les Pedreres va viure ahir l’última nit de la festa de barri, que va recuperar-se després d’un any sense per la covid-19. El gruix d’activitats es va fer el cap de setmana anterior, quan els veïns i veïnes van poder gaudir del concert dels Montgrons, el joc del bèlit, una sessió de cinema, una activitat de motos elèctriques per a infants i un espectacle de trial. Un monòleg de Maria Sola va tancar ahir les activitats populars. De fet, la presidenta de l’Associació de Veïns, Pilar Adroher, va explicar que es tracta d’actuacions contractades pel 2020 que no es van poder celebrar llavors però han pogut recuperar ara. Això sí, no van poder comptar amb la tradicional xocolatada ni el sopar popular per les restriccions.