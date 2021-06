Un jove de 19 anys ha acabat detingut per cometre un robatori violent a principis de mes a l’Eixample i deixar la víctima inconscient. El presumpte lladre no va actuar sol però els Mossos d’Esquadra de Girona van aconseguir identificar un dels autors.

Per aquest motiu, van emetre una ordre de detenció i deu dies després, la Policia Municipal de Girona va identificar el presumpte autor del robatori violent a Santa Eugènia perquè no duia mascareta i finalment, va acabar detingut pels fets de l’Eixample ja que tenia l’ordre pendent.

Aquest cas que porta la Unitat d’Investigació de Girona encara es manté obert i no es descarten més detencions. L’arrestat és un jove de 19 anys, de nacionalitat marroquina i amb domicili desconegut, a qui s’acusa de ser el presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació a la via pública.

El robatori violent es remunta cap a les deu de la nit del dia 4 de juny, els Mossos van ser requerits per un robatori amb violència i intimidació al carrer Migdia de la ciutat. La víctima del robatori és un home que va patir lesions lleus però va ser traslladat a l’hospital Trueta perquè el van deixar inconscient.

Robatori del mòbil

La víctima va ser abordada per un grup de joves i dos d’ells el van colpejar fins fer-li perdre el coneixement per robar-li el telèfon mòbil. Amb l’excusa de demanar-li tabac un jove li va propinar un cop de puny a la cara mentre que un altre el va subjectar per l’esquena. Entre tots el van colpejar fins fer-lo caure a terra i fer-li perdre el coneixement.

Després dels fets agents de la Unitat d’Investigació dels Mossos van identificar un dels autors dels fets i van emetre l’ordre de detenció. No va ser fins la tarda del 15 de juny quan agents de la Policia Municipal de Girona van identificar tres joves que estaven asseguts en un banc del barri de Santa Eugènia que no portaven mascareta. Entre les identificacions a un dels joves li van constar diversos requeriments pendents i una ordre de recerca i detenció per aquest robatori violent. Els agents el van detenir i ara els Mossos busquen la resta dels implicats.

El detingut, a qui li consten antecedents, va passar a disposició del jutge de guàrdia de Girona, que el va deixar lliure amb càrrecs.